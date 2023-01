Dopo aver centrato la sesta vittoria interna col Frascati, l’Esperia Cagliari cercherà il primo successo lontano da casa contro il San Paolo Ostiense, battuto all’andata 85-59.

Il match della quarta giornata di ritorno della C Gold di basket, che si giocherà alle 17 di domani al Palazzetto Claudio Spano di via San Paolo a Roma, vedrà gli esperini misurarsi in una formazione che, come loro, ha raccolto 12 punti, ma ha una partita in meno.

C Silver. Attesa alle stelle, nella “piccola serie A sarda”, per il match di cartello, lo scontro diretto tra Ferrini Delogu Legnami e Sant’Orsola Sassari, appaiate a quota 18 punti e rispettivamente seconda è prima in classifica. Teatro della sfida, in programma alle 19.30 di domani, la palestra Sant’Elena di Quartu.

Ci sono altri due incontri in programma nella giornata di domani. Alle 18, a Ploaghe, si giocherà un altro match tra sassaresi e quartesi, perché la Sef Torres affronterà i biancoblù dell’Antonianum. Alle 18.30, invece, gli universitari del Cus Sassari faranno gli onori di casa coi giallorossi del Buk Uri. Si giocherà alle 19 di domenica, nella palestra Esperia di via Pessagno, il posticipo che vedrà l’Olimpia Cagliari misurarsi con la Manitech Elmas.

La classifica. Dietro la capolista Sant’Orsola e la Ferrini, a braccetto a quota 18, ci sono la Sef Torres e Il Veliero Calasetta, entrambi a 14 punti. Quinta, staccata di due lunghezze la Manitech Elmas, che ha lo stesso vantaggio sull’Olimpia, sesta con 12 punti. Chiudono la classifica Uri, Antonianum e Cus Sassari, tutte con sei punti all’attivo.

