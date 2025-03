La Confelici Carni Cagliari non riesce a rialzare la testa. La squadra di coach Federico Manca incassa la terza sconfitta consecutiva, la quinta in sei gare nella Poule Gold di Serie B Interregionale, cedendo all’Halley Informatica Matelica per 63-69. Un altro ko che complica il cammino dei cagliaritani verso i playoff, con la necessità di invertire subito la rotta per non compromettere definitivamente l'obiettivo stagionale.

La gara. L'Esperia parte con il piglio giusto, decisa a riscattarsi dopo gli ultimi risultati negativi. Un avvio fulminante, con Maresca sugli scudi, porta subito i cagliaritani sul 10-2. Ma la reazione di Matelica non si fa attendere: Musci e Zanzottera firmano un parziale che riporta sotto gli ospiti, fino al sorpasso siglato da Morgillo con una tripla (13-15). Riccio, ancora dall’arco, sigilla il primo vantaggio dei marchigiani al 10’ sul 16-18.

Nel secondo quarto, Giordano ristabilisce la parità a quota 18, ma è solo un’illusione. Matelica prende progressivamente il controllo della gara, sfruttando l’efficacia di Morgillo. Il vantaggio ospite cresce fino al +9 (25-34) con una tripla di Riccio, costringendo Manca al timeout. L’Esperia prova a reagire con un mini-break firmato Maresca e Cabriolu, che riporta i cagliaritani a -5, ma Matelica allunga di nuovo fino al massimo vantaggio di +10 (41-31). Solo una tripla di Picciau nel finale di tempo permette ai padroni di casa di limitare i danni prima dell’intervallo (34-41).

Dopo una prima metà di gara sofferta, nella ripresa l'Esperia cambia marcia in difesa: concede appena 5 punti in tutto il terzo quarto e progressivamente rosicchia lo svantaggio. Giordano e Picciau trovano il fondo della retina dalla lunga distanza e a fine periodo il punteggio è di nuovo in equilibrio (46-46).

Il sorpasso cagliaritano arriva in apertura di ultimo quarto con un’altra fiammata di Giordano, che porta l'Esperia avanti. I padroni di casa riescono a mantenere il comando delle operazioni fino a metà dell’ultimo periodo, quando Matelica risponde con una tripla pesante di Zanzottera. Si entra negli ultimi due minuti in perfetto equilibrio, ma gli ospiti trovano lo spunto decisivo: un break negli ultimi possessi permette ai marchigiani di allungare fino al +7, chiudendo definitivamente la partita e lasciando l'Esperia a mani vuote.

Esperia-Vigor Matelica 63-69

Confelici Carni Cagliari: N. Manca ne, Cabriolu 2, D’Elia ne, Giordano 24, Potì 9, Thiam 4, Picciau 7, Locci 1, Maresca 8, Bartolozzi 8, Pili ne, Sanna. Allenatore: F. Manca.

Halley Informatica Matelica: Arinaldo 6, Rolli 2, Panzini 2, Pali ne, Dieng, Morgillo 11, Zanzottera 17, Riccio 21, Gaeta ne, Musci 10, Eliantonio ne. Allenatore: Trullo.

Parziali: 16-18; 34-41; 46-46

