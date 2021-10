Finalmente si gioca. Oggi, dopo il rinvio del primo match stagionale casalingo contro il Bergamo per problemi legati ai viaggi aerei, l'Amatori Rugby Capoterra torna in campo. Alle 15.30, il XV guidato dal tecnico argentino Alejandro Eschoyez scenderà sul manto erboso dello Stadio Giulio e Silvio Pagani N.1 per affrontare il Rugby Rovato (dirige l'incontro l'arbitro Michael Baldazza di Forlì-Cesena) nel match valido per la seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B. Domenica scorsa, i bresciani hanno sbancato per 28-26 il campo della Cittadella del rugby del LungoTanaro, tana dell'Unione Monferrato.

“Si tratta della prima trasferta dopo quasi due anni”, dichiara Eschoyez. “Ricordo l’ultima nostra gara esterna prima che tutto cominciasse, fu il 25 gennaio 2020 e, guarda caso, proprio sul campo del Rovato. Praticamente si riparte da dove avevamo finito, che casualità. Andiamo ad affrontare questa sfida, ma posso anche dire tutta la stagione, con un grandissimo entusiasmo”.

