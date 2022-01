Completo, poliedrico e determinato: Eros Piras è uno dei corridori di punta del ciclismo amatoriale sardo, capace di ben comportarsi su ogni terreno, dalla strada al ciclocross alla mountain bike, dimostrandosi avversario ostico per i suoi avversari. Dopo sette anni in forza alla Techno Bike, il trentaquattrenne di Villasor è pronto per una nuova avventura tra le file della Donori Bike con cui esordirà domani a Variano, in occasione dei campionati Italiani di ciclocross nella categoria M1.

“Sono entusiasta di questa nuova esperienza e sono certo non mancheranno le occasioni per fare bene’’, racconta Piras mentre prova il percorso di gara che affronterà tra meno di ventiquattr'ore, tirando le somme su un 2021 in crescita dove molteplici sono stati i buoni risultati raggiunti come la vittoria della classifica generale del Giro delle Miniere, il primo posto al campionato sardo a cronometro specialità in cui è giusto secondo nella sua categoria anche ai Tricolori. Una decina di trionfi inanellati con classe, maturità ed esperienza frutto di quasi trent'anni in sella sulle strade dell’Isola. “Ho iniziato a correre a sei anni, una passione immensa trasmessa da mio padre Roberto’’, aggiunge. “Da Allievo e da Juniores ho gareggiato anche con Fabio Aru, quando ci penso la soddisfazione è enorme. Per qualche anno sono stato fermo, fare il corridore in Sardegna è tutto fuorché semplice, ma il desiderio di mettermi in gioco è stato più forte e dal 2010 ho ripreso’’.

Da quel momento Piras è cresciuto, ha acquisito consapevolezza dei propri mezzi ritagliandosi un ruolo di protagonista di spessore all'interno del movimento. Il sacrificio non lo spaventa e nei ritagli di tempo dalla sua occupazione, lavora nel negozio di bici Techno Bike a Sestu, riesce a svolgere con massimo impegno le sedute di allenamento tra le dolci colline di Donori, le salite di Sant’Andrea Frius e le erte che conducono alle fonti di San Giorgio in quel di Dolianova. “Al mio fianco quest'anno avrò corridori come Emiliano Murtas che ha militato nei Professionisti, per me è un vero e proprio orgoglio’’, conclude. ‘’Voglio mettermi alla prova e portare in alto i colori della Donori Bike, una squadra che può fare grandi cose guidata da Nicola Schirru, che ringrazio per avermi coinvolto in una nuova avventura che sarà un godermi appieno’’.

