È andato in archivio con successo il primo appuntamento stagionale dell'Ampurias Valledoria Endurance dedicato all'equitazione.

In gara 40 binomi provenienti da tutta l’Isola. Nell'Ampurias Valledoria cavalieri e proprietari sardi, vera eccellenza locale, si sono distinti ancora una volta per qualità atletiche e valore agonistico confrontandosi ad alto livello con i binomi di Abruzzo, Piemonte e Lombardia. L’iniziativa organizzata dal team composto da Liuba Gigante e Tore Dettori, Costantino Sanna e molte associazioni locali, ha visto confrontarsi categorie di interesse nazionale come le Cen, giovani atleti dei circoli ippici di Fise Sardegna con le categorie non agonisti e soprattutto Under 14.

La sarda Martina Lo Monaco ha vinto la categoria Debuttanti under 14 con seconda posizione della figlia d'arte Serena Pintore. Nella categoria debuttanti 30 chilometri, Federico Abeltino su Unuburghesu riporta una bella vittoria relegando in seconda posizione Costantino Sanna con Burgesu. Terzo posto di categoria per Federica Bandino e Calarena. Nella categoria Cen A 60 chilometri, vittoria di Elena Manca che ha interpretato bene il 5 anni PSA Cudjari da Tadjari de Forges. Piazza d'onore per il vicecampione italiano juniores Fabrizio Pintore con Campadi Tue AA di 5 anni da Caligola. Terza piazza per l'amazzone sarda Marika Soro e il 7 anni purosangue arabo che nasce da Nurachi Amore.

Best Condition per Amore e Unuburghesu, quali migliori cavalli del concorso. Nella Cen B, una gara da incorniciare per Francesco Lai (e Urano) che ha iniziato il 2023 con un’altra determinata vittoria dopo aver concluso il 2022 con due prime posizioni e un secondo posto. Secondo al traguardo di spiaggia San Pietro Giuseppe Mallei su Benchimoso e terzo il lombardo piemontese Federico Castano su Amiocugino.

Un buon risultato per la YR Maria Letizia Orecchioni che correva con Vendetta Tremenda, la femmina che portò nel 2022 alla medaglia di bronzo dei Campionati Italiani YR/J la giovane Martina Berluti, la giovane amazzone scomparsa qualche mese fa. Nessuno però si è dimenticato di lei e il concorso della città sassarese è stato intitolato proprio alla memoria della campionessa, con un messaggio emozionante dei genitori di Martina, che hanno commosso l'intera area feste della gara. In rappresentanza dell'amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Marco Muretti e l'assessore all'Ambiente, Marco Cugusi.

