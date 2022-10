Il fine settimana dei motori va in archivio con la buona prova a Maggiora di Valentino Ledda, che chiude l’Italiano Rallycross, in cui aveva il titolo U18 già in tasca, con una terza posizione che lo proietta al quinto posto assoluto, tra campioni della caratura di Gallo, Canzian e i fratelli Grieco.

Sabato, a causa della rottura dello sterzo, Valentino non aveva potuto disputare le prime due manche, quindi oggi è partito ultimo nella terza, chiusa al sesto posto, e si è poi classificato quarto nella quarta manche. In semifinale, ha invece centrato un prezioso secondo posto, sfiorando persino la vittoria, dopo essere partito ultimo e, nella finalissima, scattato quarto in griglia, è stato a lungo secondo ma ha poi chiuso terzo assoluto alle spalle di Gallo e Grieco, risultato che gli è valso la top5 assoluta nel Campionato tricolore. Un altro tassello in una carriera sempre più delineata.

Cronoscalate. Alla 49ª Cronoscalata della Castellana di Orvieto, valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna, ritiro già nella prima delle due gare per l’olbiese Giuseppe Vacca su Osella Pa30.

Ottimo 29º posto assoluto, 3º di gruppo E1 Italia e 2º di classe nella Oltre 3000 per Ennio Donato (Ford Escort Cosworth), portacolori della Porto Cervo Racing come Mario Murgia (Mitsubishi Lancer X Evo), non partito in entrambe le gare. Al 166º posto assoluto, 44º di gruppo Rs e 19º di classe, infine, Marcello Trincas su Peugeot 106 Rallye.

Slalom. Il pilota ittirese Enrico Piu ha vinto il 7º Slalom Città di Dorgali, ultima prova del Campionato Regionale Aci Sport valida anche per la Coppa di Zona 2, davanti a Fabrizio Magliona ed Enea Carta. E proprio quest’ultimo, autore di un grande finale di stagione, costellato di vittorie che hanno reso accesa e avvincente la lotta con Piu per l’assoluta, ha sfiorato il successo a Dorgali, dove ha siglato il miglior tempo nella terza manche ma è stato penalizzato per aver toccato due birilli finendo la gara al terzo posto.

Classifica: 1) Piu (Formula Gloria), 173,46 punti; 2) Magliona (F. Gloria), 173,82; 3) Carta (Radical Prosport), 174,48; 4) Marcello (F. Gloria), 177,10; 5) Polini (Polini 1Bmw), 178,36; 6) Manca (F. Gloria), 180,07; 7) Idili (Kawasaki Ir Sport), 185,74; 8) Cannoni (Elia Avrio), 187,85; 9) Mannoni (F. Gloria), 191,93; 10) Fois (Fa2), 192,72.

© Riproduzione riservata