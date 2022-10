Il cagliaritano Simone Picciau si è preso la scena anche nel round del Campionato Regionale Enduro Fmi disputato a Iglesias.

Dopo l’exploit di Enrico Cuccu nella prima speciale, Picciau ha preso il comando della classifica vincendo tre delle cinque speciali rimanenti.

Il portacolori del Mc Cagliari ha conquistato la classe Senior 4 tempi ed è salito sul podio assoluto davanti a Vincenzo Farci (vincitore della Major 4 tempi) e Manuel Mulas. Quarto assoluto e primo nella Major 2 tempi, invece, Alessandro Pusceddu, che ha preceduto Enrico Cuccu (6º assoluto e 1º nella Cadetti).

Primo nella Junior e 33º assoluto, William Madeddu, vittoria nella Senior 2 Tempi e 16º posto assoluto per Claudio Palmas.

Tra le Territoriali, a segno Gianluca Bagedda (8º assoluto), mentre nella Ultra Veteran si è distinto Pier Luigi Carta (9º assoluto) e nella Veteran Giovanni Pusceddu (10º assoluto).

Nella Sprint/Vintage podio assoluto per Roberto Faiferri, che ha preceduto Andrea Binetti ed Erik Atzeni.

Nel Mini Enduro, vittoria assoluta per Valentino Azzena (1º di classe in 125), davanti a Loris Cherchi (1º nella Senior) e Matteo Sanna. Nella Cadetti profeta in patria Alberto Cardia (11º assoluto), nella Debuttanti successo di Samuel Cugusi (18º) e nella Junior di Piero Basciu (14º).

