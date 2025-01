Il maltempo non ferma il debutto nel nuovo anno dell’Endurance, con 50 partecipanti registrati ieri al Centro Ippico Li Nibbari di Santa Teresa Gallura in occasione alla giornata di avvicinamento Fise.

Alla manifestazione riservata all’Endurance con i pony hanno aderito i cavalieri e le amazzoni più giovani: presenti una cinquantina di ragazzini e ragazzine tra i 4 e i 13 anni, più alcuni tecnici provenienti dai circoli di La Maddalena, Quartu, Santa Teresa e Sassari.

Il referente dei giudici per la Endurance Fise Sardegna Giancarlo Guaraglia, lo chef d’equipe Costantino Sanna e i tecnici Anna Teresa Vincentelli e Alessia Mattera hanno illustrato il regolamento delle gare di Endurance. Poi è stata effettuata a piedi la ricognizione del percorso all’interno del circolo Li Nibbari, dunque la simulazione di gara con partenza, arrivi e visite veterinarie. Due i percorsi: quello grande da 2,5 km e quello da 1,5 km per i bambini e le bambine fino a 10 anni.

L’attività agonistica partirà nel mese di marzo, ma nel frattempo il Comitato Regionale Fise Sardegna col gruppo Endurance è al lavoro per la promozione della disciplina e per far crescere i ragazzi e le ragazze che la praticano.

