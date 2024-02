La prima tappa della Coppa Sardegna Endurance, disputata al Tanca Regia di Abbasanta con una trentina di cavalieri e amazzoni al via, ha aperto la stagione 2024 degli sport equestri. La manifestazione si è svolta grazie a Fise Sardegna e ad Asvi, nuova Agenzia Regionale per lo sviluppo ippico che ha ereditato le competenze del Dipartimento Ippico dell'Agris, ampliandole sino a comprendere anche turismo, cultura e società oltre ad allevamento e sport.

Tra i dieci i partenti della gara Cen B, sulla distanza di 87 km, a centrare il successo è stata Federica Mundula sul purosangue arabo Calearo del Ma', che ha preceduto di un secondo la compagna di squadra Sofia Cabras su Caos del Ma', altro arabo delle aziende agricole del Ma'. Terza Bianca Mattera su Brio di Gallura.

Nella Cen A, sulla distanza di 58 km, vittoria di Marica Anna Marras su Diablo del Ma' davanti a Gian Michele Nonne su Deliszjomarc e Giuseppe Mallei su Alinora.

Nella Debuttanti, disputata sulla distanza di 29 km, primo posto per Chiara Careddu su Distintu, che ha preceduto Paola Musio su Zaffiro Sardo e Giulia Garau su Zanzur. Nei punteggi di merito per debuttanti non agonisti, sempre sui 29 km, prima Giorgia Mirai su Quartu by Veinard. Tra i Debuttanti Under 14, che hanno percorso 21 km, vittoria di Giorgia Sanna su Burgesu.

La seconda tappa della Coppa Sardegna si disputerà a Bultei, nel parco Sa Fraigada, domenica 17 marzo.

© Riproduzione riservata