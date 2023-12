Il Campionato Sardo di Endurance in tappa unica-Finale Coppa Sardegna-Trofeo Agris, organizzato da Agris e Fise Sardegna e disputato a Tanca Regia (Abbasanta), ha visto Ignazio Mallei, Federica Mundula e Costantino Sanna laurearsi campioni regionali.

Mallei, cavaliere di Capoterra in sella all’anglo arabo Quark Baio, ha trionfato nella Cen B, categoria più importante che vede gli atleti impegnati sulla distanza di 87 km. Secondo posto per Daniele Licheri su Bonifaziu e terzo Francesco Lai su Quschione, entrambi purosangue arabi.

Nella Cen A (58 km), il titolo è andato a Federica Mundula su Calearo del Ma', prima davanti a Fabrizio Pintore su Campadi Tue e Marica Anna Marras su Caos del Ma'. Sia il cavallo primo classificato sia il terzo appartengono all’allevamento gallurese Del Ma'.

Nella Debuttanti (29 km), doppietta di Costantino Sanna su Burgesu, capace di conquistare Campionato Sardo-Coppa Sardegna. Secondo posto per Carlo Carta su Domusnovas by Quirra e terzo per Leonardo Scalas su Lampo Grigio.

Coppa Sardegna. Nella Cen B della Coppa Sardegna, un altro Mallei sul podio. Stavolta a centrare il successo è stato Giuseppe Mallei, su Benchimoso. Il figlio del neocampione sardo Ignazio ha preceduto Francesco Lai su Quschione, secondo, e il proprio padre, Ignazio, terzo in sella a Quark Baio. Nella Cen A, vittoria di Fabrizio Pintore su Campadi Tue, davanti a Federica Mundula su Calearo del Ma e Federica Bandino su Calarena. Nella Debuttanti, è arrivata la vittoria di Costantino Sanna su Burgesu davanti a Carlo Carta su Domusnovas by Quirra e Giovanni Corria su Sirio.

Trofeo Agris. Nella competizione dedicata ai cavalli nati e allevati in Sardegna, il migliore nella Cen B è risultato Bonifaziu, purosangue arabo di 6 anni di proprietà di Antonio Zucca, davanti a Baschim Love. Nella Cen A, invece, il premio è andato a Calearo del Ma' e nella Debuttanti a Domusnovas by Quirra, allevato dall’agenzia Agris.

