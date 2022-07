Smaltiti i festeggiamenti per la promozione in C Silver, l’Elmas comincia a programmare quella che sarà la prossima stagione nel massimo campionato regionale. La compagine masese ha deciso di ripartire da un punto fermo nel suo scacchiere, la guida tecnica: arriva, infatti, la conferma del coach promozione, Marco Benucci. Al coach verranno affiancate due figure dall’ottimo curriculum nel panorama cestistico regionale: Michele Boero e Nicola Pintonello.

La conferma. Era quasi una formalità e, infatti, non è tardata ad arrivare la conferma di Benucci in panchina. “Sono contento – conferma Benucci – e mi fa piacere avere la fiducia della società anche in futuro. Ora vogliamo continuare su basi importanti”. Tra le conferme anche la collaborazione con la Superga Cagliari, sia nella costruzione della prima squadra che, soprattutto, per quello che concerne il settore giovanile.

Le new entry. Proprio nel segno della collaborazione con la compagine di piazza Giovanni XXIII, Nicola Pintonello sarà il Direttore Tecnico della prima squadra. Pintonello, che attualmente ricopre anche la carica di Referente Tecnico Territoriale della Fip per il settore maschile, affiancherà Benucci nell’area tecnica del gruppo che affronterà il prossimo massimo torneo regionale. Altra figura fondamentale sarà quella di Michele Boero, in passato tecnico dell’Esperia e dello Spirito Sportivo, che coprirà la figura di Team Manager della prima squadra.

