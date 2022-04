Elisabetta Orrù fa il bis nella Ganten Chia21 Half Marathon. L’atleta di Sinnai, della Cagliari Atletica Leggera, che si era imposta anche nella precedente edizione, ha tagliato il traguardo con l’ottimo tempo di 1 ora 25 minuti e 6 secondi, considerati anche il forte vento ed il dislivello. Orrù si è imposta davanti a Patrizia Mureddu (Luras) e Catia Borsari (Atletica Castenaso). “Una soddisfazione immensa”, dice Orrù. “Non me l’aspettavo anche perché rientravo da un infortunio. Questa gara mi affascina. E’ dura ma lo scenario è mozzafiato”. Il tecnico, Gianni Riggio: “Lisa è fortissima. Ha una tenacia invidiabile. Merita questi risultati”.

Gara maschile. Primo e secondo posto per gli atleti dell’Atletica Castenaso, Marco Fiorini (1:14:19) e Emanuele Generali (1:14:45). Terzo Angelino Atzu (1:17:41), CA025. Nella 10 chilometri, sfiora il bis per 11 secondi Mario Laganà. L'atleta, originario di Roma e residente a Sinnai, tesserato con Il Sogno delle Giovani Promesse Atletica Maracalagonis, è stato battuto dal rientrante Ismaele Deidda, dell’Olympia Villacidro. Deidda ha disputato una grandissima gara fermando il cronometro a 33:30. Terzo Francesco Dejas, (Atl. Pod. San Gavino). “Sono comunque felice”, dice Laganà. “Ho migliorato il mio personale sulla distanza. E’ stata una bellissima gara. Quando mancavano 2 chilometri, Deidda ha dato la frustata vincente. Ho cercato di chiudere il gap ma non ci sono riuscito. Complimenti all'avversario”. Felice l’allenatore di Laganà, Arturo Zullo: “Un’ottima prova. Bella gara combattuta. Mario è determinato ed ha ancora margini di crescita. Sono felice anche per gli altri atleti della squadra che si sono ben comportati”.

Nella categoria femminile si è imposta Cristina Sonedda della Cagliari Atletica Leggera (41:43) davanti Vanessa Erbì dell’Atletica Valeria (43:07) e Maria Doloretta Lai del Triathlon Team Sassari (44:11).

