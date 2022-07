Sui blocchi si è presentata serena, senza nulla da perdere e consapevole di stare bene. Così Elisa Marcello, impegnata con la nazionale giovanile al Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha conquistato ieri l’accesso in semifinale sui 200 realizzando anche il suo personale. Un personale di rilievo, equivalente a 24’’22 che segna anche un netto miglioramento sulla distanza, in quanto la portacolori dell’Atletica Valeria presentava outdoor 24’’90.

L’Allieva di Andrea Sole, dopo gli Europei Under 18 di Gerusalemme, è partita per l’Eyof a Banska Bystrica, in Slovacchia, forte di una condizione in crescita e galvanizzata dalla medaglia agli Europei nella staffetta svedese. Corsia 7 per lei, un avvio deciso ma al contempo ragionato, passi rapidi che si fanno sempre più ampi con il proseguire della curva. Un occhio rivolto alle dirette avversarie, la distribuzione dello sforzo attenta e un rettilineo finale affrontato con il piglio della protagonista. Le dirette rivali non riescono a rinvenire e si devono accontentare nelle batterie delle posizioni di rincalzo. Per la Marcello, oltre al personale, anche la soddisfazione dell’aver realizzato il miglior tempo di qualificazione alle semifinali che si svolgeranno oggi.

Una prova di carattere e maturità la sua, nonostante la giovanissima età, che ha mostrato ancora una volta il talento di una sprinter che in questo 2022 è stata capace di laurearsi vice campionessa italiana di categoria sia sui 200 alle Indoor che sui 400 ai Tricolori outdoor. “Elisa ha disputato una grande gara, per me e per l’Atletica Valeria è stato motivo di orgoglio vederla correre così decisa’’, il commento del tecnico Andrea Sole. “Non ci poniamo obiettivi se non quello di fare esperienza e e correre al massimo delle nostre potenzialità divertendoci. Elisa può crescere tanto, deve mantenere la serenità e non farsi condizionare da tatticismi e strategie che, spesso, possono essere fini a se stessi’’.

