Una nuova convocazione in maglia azzurra. La seconda in un 2022 dove è stato fatto un salto di qualità importante che deve essere l’inizio verso un nuovo cammino di crescita. La giovanissima Elisa Marcello, portacolori dell’Atletica Valeria, è stata convocata per il Festival Olimpico della Gioventù Europea che si terrà dal 24 luglio e si concluderà il 30 a Banska Bistrica, in Slovacchia. Si tratta della seconda esperienza in Nazionale per l’Allieva di Andrea Sole, al primo anno di categoria, dopo quella dei campionati europei Under 18 di Gerusalemme.

Campionati europei di categoria che hanno mostrato nettamente il talento della Marcello e, fattore ancora più importante, gli ampi margini di miglioramento di cui dispone. Infatti, la sprinter si è migliorata ulteriormente sui 400 con il tempo di 55’’12, superando le batterie, disputando una ottima semifinale e arrivando ad agguantare il decimo posto. Ma l’avventura agli Europei di categoria per la quattrocentista è stata ancora più felice grazie alla splendida medaglia d’argento nella staffetta svedese di cui la Marcello è stata trascinatrice, riuscendo a portare in testa le azzurrine con un 300 chiuso sotto i 38 secondi. Un tempo di rilievo che mostra le potenzialità e le opportunità della Marcello in ottica giro di pista, gara che sente maggiormente sua.

La stagione estiva si appresta a terminare e, guardando indietro al resto delle gare disputate, il responso non può che essere lusinghiero: la Marcello ha siglato il suo personale sui 60 (7’’79), sui 100 (12’’22) sui 200 (24’’72) e sui 400. Ai Tricolori di categoria, sui 200 indoor e sui 400 outdoor, ha conquistato la medaglia d’argento laureandosi vice campionessa italiana confrontandosi senza alcun timore con avversarie più grandi di lei e con alle spalle allenamenti ben più pesanti. “Non possiamo che essere contenti, questa convocazione è motivo di grande orgoglio’’, commenta il tecnico Andrea Sole. “Ancora non sappiamo che prove disputerà Elisa al Festival Olimpico della Gioventù Europea, siamo in attesa di comunicazioni precise. Nel mentre svolgiamo come di consuetudine gli allenamenti con la massima serietà. Ciò che ci interessa è fare esperienza e migliorarci, dando prova di efficienza e maturità’’. Efficienza e maturità. Due punti cardine dell’atletica leggera, due linee guida da seguire per ogni atleta in modo da raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. “Sono molto felice, una convocazione in nazionale è sempre un piccolo, grande, sogno che si realizza’’, conclude la Marcello. ‘’Sono pronta a vivere questa esperienza con entusiasmo, traendo insegnamenti preziosi per la mia crescita umana e agonistica’’.

