L’Olympiacos infrange i sogni europei della Raimond Ego Sassari, eliminata al secondo turno della Ehf European Cup di pallamano dall’attrezzato sodalizio greco, tra i favoriti per la vittoria finale.Dopo essere stati sconfitti 24-31 nel match di andata, giocato sabato al PalaSantoru di Sassari, ieri sera i turritani si sono arresi 38-29 in terra ellenica.

Per tentare l’impresa di ribaltare il -7 incassato in casa, i rossoblù di coach Zupo Equisoain hanno disputato il primo quarto giocando con l’extra player, ma non è servito: sotto 16-10 al 19’, i turritani hanno chiuso il primo tempo sul -9 (23-14). Nella ripresa, il coach spagnolo ha provato a registrare gli ingranaggi della Raimond Ego, ma il cospicuo gap accumulato rispetto la corazzata ellenica ha spento ogni speranza e, negli ultimi minuti, mente e sforzi erano già stati indirizzati al prossimo appuntamento della A Gold, torneo in cui dove Sassari deve necessariamente trovare successi e costanza di rendimento se vuole continuare a coltivare i sogni tricolori.

Dunque, subito testa al campionato, perché alle 19 di sabato i sassaresi saranno di scena a Trieste, dove affronteranno una formazione che, come loro, ha quattro punti in classifica ma che ha giocato una partita in più.

Gli altri campionati. In A1 femminile, alle 18.30 di sabato la Lions Sassari, ultima a quota zero, farà visita al Salerno (quinto con quattro punti). Sempre sabato, ma alle 18, si giocherà il match di A Silver tra il Chiavalle e la Verdeazzurro Sassari, appaiati a quota cinque punti nella metà alta della classifica. Pronte al debutto le squadre della A2 femminile, in cui spiccano le due sarde, Città del Redentore e Raimond Sassari, inserite nel girone B. Le nuoresi esordiranno in casa, alle 14.30 di sabato, contro le milanesi del Ferrarin, mentre per vedere in campo le rossoblù, tra le mura amiche del PalaSantoru, occorrerà attendere fino alle 17 di domenica, quando affronteranno il Cassano Magnago.

Olympiacos-Raimond Ego Sassari 38-29 (23-14 p.t.)

Olympiacos: Kotanidis, Tziras 3, Karampourniotis 2, Vida 4, Tzimpoulas 4, Papantonopoulos, Kandylas, Sliskovic 2, Dompris 2, Tsigaridas 1, Passias 1, Montoro Cabello 3, Slavuljica 1, Kavcic 5, Michailidis 3, Savvas 7. Allenatore Nikolaos Grammatikos.

Raimond Ego Sassari: Pavani, Aldini 3, Nardin 2, Mura, Della Vecchia 2, De Oliveira 3, Delogu 1, Halilkovic 1, Bomboi 2, Gomes 2, Sampaolo, Manojlovic 11, Brzic 2, Vranac. Allenatore Francisco Javier Equisoain.

