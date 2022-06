Saranno il Tc Matchball Siracusa e il Tc Parioli l'ultimo ostacolo tra la Serie B2 nazionale e, rispettivamente, Tc Moneta (nel maschile) e Tc Parioli (nel femminile).

Gli uomini. Per i playoff-promozione maschili, l'appuntamento è per domenica 26 giugno in Sicilia e per il 10 luglio a La Maddalena. Siracusa dispone di una squadra esperta, con Antonio Massara (2.1), Ettore Zito (2.3), Alessio Siringo (2.5), l'under 18 Flavio Abbate, gli over 45 Emanuele Sammatrice e Fabio Tenneriello (2.7), Francesco Zuccarini (2.8), l'under 14 Giovanni Conigliaro (3.1) e Lorenzo Zuccarini (4.3).

Le donne. Lo spareggio femminile, si giocherà il 26 giugno a Decimomannu e il 10 luglio a Roma. Le parioline a disposizione sono le under 16 Francesca Gandolfi (2.4), Galatea Ferro (2.5) e Celeste Faustini (2.7), l'under 16 Mia Masera, l'under 14 Nicole Andrea Molaro e l'under 18 Lavinia Torselli (tutte 2.7), le under 18 Matilde Coen e Maria Luisa Di Gioia, l'under 16 Sophie Magnelli, Susanna Ranucci (tutte 2.8).

