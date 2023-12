Sospeso al 36’ del primo tempo il big match Ferrini-Ilvamaddalena per il forte vento, l’ultima giornata del campionato di Eccellenza segna anche il ritorno alla vittoria (1-3) del Tempio sul campo della cenerentola Villacidrese.

I galletti agganciano in seconda posizione la Ferrini che dovrà recuperare la gara con la capolista. L’Ossese affonda (5-0) il Carbonia e scalza in quarta posizione il Ghilarza, sconfitto (2-1) all’“Is Casas” di Villasimius. La squadra di Nicola Manunza ha disputato un’ottima gara e cogliendo l'intera posta supera in sesta posizione il San Teodoro, bloccato (1-1) in casa dall’ostico Taloro.

In coda, importantissimo successo (3-0) dell’Iglesias contro la Tharros. Tre punti d’oro anche per il Barisardo che ha piegato (4-3) il Sant’Elena. Incamera i tre punti anche il Calangianus che al “Signora Chiara” ha avuto la meglio (1-0) sul Bosa.

Ha riposato il Li Punti.

