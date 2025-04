Sarà il Tempio a giocare la finale dei playoff col Monastir per l'accesso alla fase nazionale che porta alla Serie D: la gara di oggi con l’Ossese si è conclusa sullo 0-0, lo stesso risultato dell'andata. Due pareggi che qualificano il tempio in virtù del suo miglior piazzamento in campionato. Il Tempio giocherà così il playoff contro il Monastir per l'accesso alla fase nazionale degli spareggi che porta alla serie D. La gara di oggi è stata incerta ed equilibrata: il risultato non è stato sbloccato neppure dai supplementari. Grande entusiasmo a fine gara in casa Tempio.

L’Ossese ringrazia comunque i suoi calciatori: «Un grazie enorme ai ragazzi e allo staff per questa stagione ma in particolare per le belle partite, soprattutto quella offerta oggi di grande cuore e sacrificio: siete stati impagabili! É stato dato tutto e chi ha visto sa quanto avete lottato e avreste meritato sul campo. Grazie di cuore ai nostri tifosi che anche oggi ci hanno seguito nella trasferta di Tempio e ci hanno sostenuto fino alla fine per tentare di strappare la vittoria».

