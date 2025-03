Carte rimescolate nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza dopo la ventiseiesima giornata.

Sono, infatti, in tre i calciatori al comando. Madou Mabo del Barisardo, non giudicato nell'ultimo turno tra i protagonisti dall’allenatore dell’Alghero, Mario Fadda, è stato agganciato da Gianluigi Illario, detentore del titolo, votato dal tecnico del Villasimius, Nicola Manunza, e da Stefano Mereu dell’Alghero, giudicato positivamente dal mister del Barisardo Nicola Ruggieri. Tutti centrocampisti, hanno maturato venti voti dopo l’undicesima giornata di ritorno.

Una lotta avvincente che si deciderà probabilmente nell’ultima giornata. Subito dietro il trio di testa, Alessandro Cadau. L’esterno della Nuorese ha conquistato il diciannovesimo punto al termine dell’incontro, terminato in parità, contro il Calangianus.

A quota diciotto il difensore del Taloro, Mauro Martin Castro, non votato al termine nella sfida tra i gavoesi e la capolista Budoni, è stato eguagliato da Luca Scognamillo dell’Alghero, autore del momentaneo vantaggio dei giallorossi col Barisardo, e da Stefano Demurtas del Calangianus. Ancora qualche speranza minima per ambire alla prima piazza, per Lorenzo Isaia (Carbonia) e Danilo Ruzzittu rimasti fermi a quota diciassette.

Esclusi dalla lotta per il titolo Massimo Fadda (Taloro Gavoi), con i suoi quindici punti, e Kaio Florencio Piassi (Budoni), Fabio Cocco (Nuorese), Roberto Mele (Taloro Gavoi) e Luca Melis (Villasimius) che di preferenze ne hanno quattordici

