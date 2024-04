In Eccellenza, con l'approssimarsi del termine (mancano 2 giornate) della stagione regolare, con l'ultima, in programma domenica prossima, si chiude anche il capitolo derby galluresi.

Dopo la "Stragallurese del Limbara", che domenica scorsa ha visto la vittoria esterna del Calangianus a Tempio, eccoci all'ultimo appuntamento: la "Stragallurese del mare" che vedrà opposte il San Teodoro Porto Rotondo e l'Ilvamaddalena. Poteva essere, se non fosse che gli uomini di Riccardo Sanna sono incappati in una serie di risultati sfavorevoli e quelli di Carlo Cotroneo hanno già ottenuto il pass per la serie D, un incontro con tutti i crismi della passerella finale, ossia con la mente sgombra dal risultato.

Invece per i viola lagunari il risultato conta eccome, mancando ancora qualcosa per essere aritmeticamente salvi. Anche vero, e questo vale sia per i play di testa che di coda, che il destino proprio è legato a quello degli altri, in base appunto ai risultati che matureranno in molti campi.

Per ciò che concerne le altre due rappresentanti della Gallura,Tempio e Calangianus, calza a pennello ciò appena detto ed esemplificando ancora di più: fare il proprio e sperare nelle disgrazie altrui. Il Tempio in ottica play off affronta la trasferta sul terreno del tranquillo Barisardo. Questa gara, senza Giuseppe Cantara in panchina, dimessosi ad inizio settimana, vedrà al timone della squadra il tecnico della juniores Paolo Orecchioni. Ancora infatti non si hanno notizie sul nome del successore del tecnico ozierese.

Anche per quanto riguarda il Calangianus, con il discorso che si sposta sui play out, la vittoria è d'obbligo. Il confronto che attende i giallorossi non si annuncia tra i più facili: l'avversario, il Taloro Gavoi, non è mai un cliente facile, tanto più in questo momento, non avendo ancora la certezza matematica della salvezza diretta. Dal mare alla montagna gallurese sarà una domenica di pathos.

© Riproduzione riservata