Ecco la condizione in cui si trovano, dopo la disputa della terza giornata, le squadre galluresi (Tempio, Calangianus, Ilvamaddalena e San Teodoro Porto Rotondo), che disputano il campionato di Eccellenza.

Nell'anticipo di sabato Tempio e Calangianus hanno perso entrambe congelando le aspettative dei loro supporter. L'Ilvamaddalena nel turno domenicale, da vera leader, ha tenuto alto il vessillo della Gallura vincendo in trasferta in quel di Villacidro con l'eloquente punteggio di 3-0.

La loro leadership continua ad apparire pressoché inattaccabile con 44 punti (frutto di 13 vittorie 5 pareggi ed una sola sconfitta), con la seconda, la Ferrini, sette più sotto. I Teodorotondini fanno l'altalena in zona play off, ora entrano ora escono, e dopo il pareggio interno con il Villasimius si trovano attardati di un punto. Passando al comparto “freddo” partiamo dalla sconfitta interna del Calangianus contro la Ferrini, che ha avuto riflessi negativi non solo sui giallorossi stessi, ma anche sui "cugini" tempiesi.

Questo perché, nel caso Forzati e compagni avessero sconfitto i cagliaritani, avrebbero incrementato la distanza dai play out e nel contempo favorito l'avvicinamento al secondo posto per i tempiesi. Il Tempio non vi è riuscito, perdendo clamorosamente e inaspettatamente a Oristano, e la Tharros ha impiegato solamente poco più di una decina di minuti per mettere in cassaforte il risultato.

Va dato atto agli uomini di Cantara di aver provato a raddrizzare il risultato, ma campo in pessime condizioni, mancanza di cattiveria sotto porta e contraccolpo psicologico non lo hanno consentito. Va da sé che una vittoria del Tempio avrebbe impedito agli oristanesi di scavalcare proprio i calangianesi, che dunque sarebbero rimasti comunque alcuni gradini più su dei play out. Ma nella realtà nulla di tutto ciò si è concretizzato. Concludendo la parentesi Tempio, è scivolato al quarto posto con 31 punti, a ben 13 dall'Ilva, 6 dalla Ferrini e 2 dall'Ossese.

Il recupero di mercoledì 24 ad Iglesias diventa a questo punto di vitale importanza e nel proseguo Roccuzzo e compagni avranno dalla loro il vantaggio di aver già osservato il turno di riposo. Occasioni da cogliere al volo.

