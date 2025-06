La Vianese batte 2-1 il Monastir nell’andata del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza. Al Mirabello di Reggio Emilia non basta il vantaggio iniziale ai biancoblù, che si giocheranno tutto nel ritorno domenica prossima in Sardegna.

Il vantaggio ospite al 19’: su palla giocata avanti da Frau la difesa della Vianese si fa sorprendere e Santoro si inserisce rubando palla all’avversario, salta il portiere e mette in rete a porta vuota. Dura pochissimo la gioia del Monastir, appena ripreso a giocare cross da destra e girata in rete di Bertetti per l’immediato 1-1 al 21’.

Nella ripresa una punizione di Bernabei al 56’ trova la traiettoria perfetta per scavalcare la barriera e Daga, è il definitivo 2-1. Vani i tentativi finali del Monastir.

