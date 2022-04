L’Ossese espugna (0-3) il campo dell’Idolo e si porta in testa al campionato di Eccellenza approfittando dello stop forzato dell’Ilvamaddalena. Le reti di Dettori (doppietta) e Virdis.

Vince a Castiadas con lo stesso risultato il Taloro Gavoi che aggancia l’Ilva in seconda posizione. A segno Secchi, Mele e Falchi. Rallenta la Ferrini fermata (0-0) dall’Arbus. Vittoria per 0-2 per la Nuorese a Sassari con il Li Punti. Protagonista Ragatzu autore di una doppietta. A Olbia, il Porto Rotondo con una rete del bomber Mulas batte il Bosa.

Nel girone A di Promozione, rinviata la festa della Monteponi bloccata (0-0) dal Selargius. Netto successo (5-1) del Villasimius contro il Villamassargia. A Narcao la Sigma vince 0-2. Le altre Andromeda-Quartu 2000 3-2, Atletico Cagliari-Cortoghiana 1-0, Fermassenti-Gonnos 1-0, La Palma-Orrolese 3-0.

Solo tre gare giocate nel girone B: Arborea-Bittese 0-1, Paulese-Buddusò 2-1 e Samugheo-Ozierese 2-0.

Nl girone C, vittorie per Calangianus e Tempio. I giallorossi hanno battuto (3-1) al Signora Chiara il Siniscola. Poker dei galletti sul campo dell’Oschirese. Chiudono Porto Cervo-Luogosanto 0-0, Porto Torres-Valledoria 6-0, Posada-Lanteri 3-1 e Thiesi-San Teodoro 4-1.

© Riproduzione riservata