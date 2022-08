Continua a rafforzarsi l’Arbus in vista del prossimo torneo di Eccellenza. Il diesse dei minerari Federico Melis ha chiuso la trattativa con l’attaccante Sebastiano Galloni, cresciuto nei settori giovanili professionistici di Spezia, Genoa e Carrarese. Ha giocato in Serie D col Seravezza Calcio e in Eccellenza con Pontremolese, Castelnuovo Garfagnana e Colorno Calcio. Nella scorsa stagione ha disputato la prima parte col Castelnuovo Garfagnana e la seconda con la Massese.

Farà coppia con l’attaccante argentino Tomas Gaita, cresciuto nelle giovanili del Lanus e del Victoriano Arenas. Nell’ultima stagione ha vestito la casacca della Giambatesa. Oltre ad aver giocato anche in Argentina ha avuto esperienze in Danimarca. Preso anche il centrocampista Stefano Lampis, ex Muravera e Arzachena.

Colpo del Gonnosfanadiga (Promozione), che ha ingaggiato l’ex centrocampista della Torres, Alessandro Cherchi. Classe 1984, Cherchi è cresciuto nelle giovanili della Romangia per poi passare al Thiesi. Successivamente ha indossato le maglie di Castelsardo in Eccellenza, Torres in C1 e C2, Val di Sangro e Isola Liri sempre in C2. Negli ultimi anni quelle di Fortitudo e Guspini.

Tante le conferme a partire dal bomber e capitano Francesco Pinna. Restano anche il difensore Federico Pilloni, l’attaccante Alex Tomasi, il portiere Filippo Uccheddu e i fratelli Antonio e Roberto Concas.

