«Faremo il possibile per centrare il sogno promozione per il terzo anno consecutivo», dichiara senza mezzi termini il presidente Andrea Pinna.

«Siamo molto contenti, fino adesso, di quanto fatto durante la prima parte di preparazione e di quanto ha fatto il nostro direttore sportivo Alessandro Piras riguardo i calciatori in entrata e le conferme dell’anno passato. È molto presto per fare un bilancio di quella che potrà essere la stagione alle porte», spiega il presidente dell'Alghero Andrea Pinna, «ma quello che è sicuro è che lavorando come stiamo lavorando, con coraggio e attitudine, ci toglieremo grandi soddisfazioni e faremo il possibile per centrare il sogno promozione per il terzo anno consecutivo».

C'è ambizione in casa giallorossa, e Pinna non lo nasconde: «C’è ambizione di vincere, seppur consapevole che andremo a scontrarci contro almeno tre corazzate. Ragioneremo di partita in partita e di competizione in competizione (campionato e Coppa Italia). Vediamo a dicembre dove saremo e potremo sicuramente fare un bilancio più chiaro di quello che saranno i nostri obiettivi, ma quello che è sicuro è che vogliamo arrivare tra le prime quattro, questo è l’obiettivo aziendale e giocheremo ogni partita con la fame per portare a casa questo risultato».

Il presidente chiude con un occhio al mercato: «Il nostro mercato è ancora aperto, il Ds sta monitorando un paio di situazioni, ma non abbiamo alcuna fretta in quanto già così competitivi».

