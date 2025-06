In Eccellenza, la Nuorese saluta il preparatore atletico Massimo Becconi e quello dei portieri Paolo Seddone, ringraziandoli per l’impegno e l’attaccamento ai colori sociali. Interesse per il portiere Marco Aramu (1997), ex Quartu 2000, Arbus, Gonnosfanadiga, Sant’Elena, Samassi e Arzachena. La prima squadra, come è noto, è stata affidata a Claudio Bonomi.

Emerson Ramos Borges è richiesto da società di Eccellenza e Promozione. Richieste anche per Alessandro Steri.

