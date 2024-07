Rivoluzione della rosa in casa Nuorese che prepara la stagione di Eccellenza. La società comunica l'interruzione del rapporto professionale con i calciatori Federico Usai, Agustin Passalenti, Mauro Ruggeri, Franco Ruggeri, Emiliano Manfredi, Emile Ngoy, Mohamed-Yassine Godalier. Come è noto a fine stagione è andato via anche l'allenatore Antonio Prastarao sostituito da tempo con Ivan Cirinà.

La società, ricordando la promozione in Eccellenza elogia i sette giocatori . "Ci avete creduto insieme a tutta la città.

Con determinazione avete lottato sino all'ultimo minuto di gioco, e con tutti noi, quel 12 Maggio, giorno del ritorno in Eccellenza, avete scritto una pagina importante della nostra storia. Grazie ragazzi, Nuoro sarà sempre casa vostra>.

