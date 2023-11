La Figc sarda ha pubblicato i meccanismi promozioni/retrocessioni del campionato di Eccellenza.

LE NORME – Le squadre dalla seconda alla quinta classificata sono ammesse ai playoff. Playoff che non si disputeranno se, la differenza punti tra la seconda e la terza classificata sarà uguale o superiore a 10. La gara tra seconda e quinta e/o quella tra terza e quarta non sarà/saranno disputata se la differenza di punti sarà uguale o superiore a 10.

Nelle due sfide qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità passerà al turno successivo la squadra con il miglior piazzamento al termine del campionato. Stessa cosa per la finalissima.

Tredicesima e quattordicesima classificata, con gare di andata e ritorno, disputeranno il playout se la differenza di punti non sarà maggiore di 7 altrimenti la quattordicesima retrocede direttamente.

Qualora, al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità, (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari), retrocederà nel Campionato di Promozione la squadra classificatasi al 14esimo posto.

L’organico del Campionato di Eccellenza 2024-2025 sarà composto da:

• 16 squadre, così come da progetto di ristrutturazione dei Campionati Regionali Dilettantistici.

Sarà oppure formato da:

17 squadre, se dal campionato nazionale di “Serie D” dovessero retrocedere tre squadre sarde 18 squadre, se dal campionato nazionale di “Serie D” dovessero retrocedere quattro squadre sarde.

Ipotesi valide (A o B) solo nel caso in cui nessuna squadra sarda ottenga la promozione in “Serie D” attraverso le fasi nazionali delle società 2e classificate, attraverso le fasi nazionali delle vincenti la Coppa Italia e/o nell’ipotesi di successivi completamenti di organico da parte della Divisione Interregionale (società sarde ripescate).

