E’ sempre Mauricio Villa il bomber dell’Eccellenza. Con dieci reti l’argentino di Mar del Plata gestisce il suo buon margine sugli avversari. Domenica scorsa contro la Nuorese, pur giocando una buona gara, non è riuscito a gonfiare la rete. Al suo inseguimento, con sei reti, ci sono Lorenzo Camba della Ferrini Cagliari, Hernan Salazar dell’Arbus e Mattia Caddeo del Ghilarza. Camba, 22 anni, ha firmato la seconda rete dei blucerchiati contro il Guspini. La sua squadra è in testa alla classifica. Salazar ha realizzato una doppietta nel derby tra Arbus e Villacidrese. Due reti anche per Caddeo contro l’Ossese.

A secco Blas Tapparello dell’Ilvamaddalena che viene raggiunto a quota cinque da Stephane Coquin (Bosa).

Con quattro reti Mainardi (Arbus), Santoro (Castiadas), Matteo Argiolas (Ferrini) e Littarru (Taloro Gavoi).

CLASSIFICA MARCATORI

10 RETI: Villa (3 rig.) (Castiadas).

6 RETI: Salazar (3 rig.) (Arbus); Camba (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza).

5 RETI: Coquin (Bosa); Tapparello (Ilvamaddalena).

4 RETI: Mainardi (Arbus); Santoro (Castiadas); M. Argiolas (Ferrini); Littarru (1 rig.) (Taloro Gavoi).

3 RETI: F. Argiolas, Boi (Ferrini); Fernandez (Guspini); Nieddu (1 rig.) (Idolo); Oggiano (Li Punti); Mossa (Monastir K.); Mulas, Ruzzittu (Porto Rotondo); Caboni, Falciani (3 rig.), Mboup (Sant’Elena).

2 RETI: Caddeo, N. Manca (1 rig.) (Asseminese); Spina (1 rig.), Usai (Budoni); Scioni (Castiadas); Podda (2 rig.) (Ferrini); Bravo, Pedoni (Guspini); Cacheiro (1 rig.) (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Fangwa (Monastir); Cocco, Vinci (Nuorese); Contini (Ossese); C. Mura (Sant’Elena); Falchi, Pusceddu (Taloro Gavoi); Figos, Piras (Villacidrese).

© Riproduzione riservata