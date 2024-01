In un recente articolo, dove si parlava delle squadre galluresi dell'Eccellenza, si era detto, a proposito del Tempio, che doveva cogliere al volo le occasioni. Esse erano date dal recupero con l'Iglesias, e dal fatto di aver già osservato il turno di riposo alla seconda giornata di ritorno.

Ebbene il primo match point non è stato sfruttato appieno come speravano ai piedi del "Limbara". In vantaggio, con una magistrale punizione di Gomez, gli azzurri venivano raggiunti. Nuovamente avanti con Roccuzzo, subivano ancora il pareggio dei rossoblu locali, e questo fisserà il risultato finale (2-2).

Una gara nata bene ma che alla fine non ha dato, in termini di risultato, quella risposta che avrebbe riportato gli uomini di Cantara sul podio e nel contempo mitigato la delusione dopo lo scivolone di Oristano. Per questo mancato successo si potrebbero tirare in ballo molti fattori come ad esempio la fortuna, che ultimamente non arride ai tempiesi, inoltre si potrebbero ricordare alcune decisioni arbitrali non proprio favorevoli. Una risposta forse c'è: questo è il calcio. Quello sport che ieri, nello stesso orario in cui si disputava la partita, dava l'ultimo saluto a quell'icona del calcio che risponde al nome di Gigi Riva. E poi, per ironia della sorte, i colori delle maglie di Iglesias e Tempio erano proprio quelli più cari a Rombo di Tuono, il rossoblù e l'azzurro.

Dopo questo pareggio, che sarebbe affrettato liquidare come inutile, i galletti saranno impegnati, nel prossimo turno, in casa contro il Sant'Elena. Da lì in poi lo spirito dovrà essere quello di affrontare ogni gara come se fosse una finale. I conti si faranno alla fine. L'obbiettivo play off è completamente alla portata di Gallo e compagni. Così come raggiungerne l'apice.

