Oggi il Carbonia accende i motori. In vista del prossimo campionato di Eccellenza, e in attesa di perfezionare ulteriori acquisti per il potenziamento della squadra che al momento non appare esattamente completa, questa sera la rosa che si è già formata si incontrerà per in via ufficiale agli ordini di Diego Mingioni.

Un appuntamento da considerare come una sorta di anticipo di preparazione in vista di quella che comincerà in realtà fra circa una settimana.

Nel frattempo il Carbonia si è assicurato le prestazioni di Nicolas Garcia, difensore centrale proveniente dalla Rivalorese, di Wellinton Caverzan, centrocampista proveniente dall’Iglesias, Nicolas Ricci, attaccante esterno dal Taloro Gavoi, e Lorenzo Isaia, play, ex Iglesias ma per lui un ritorno al Carbonia dove ha disputato i campionati di serie D. Poi Samuele Mastropietro, attaccante ex Barisardo.

