È il Budoni ad aggiudicarsi la partita di cartello della terza giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Raffaele Cerbone batte (2-1) il Monastir ed allunga in vetta alla classifica. Ora il divario tra le due compagini è di sei lunghezze. I gol di Tapparello ed Esposito per i padroni di casa. In mezzo la rete degli ospiti di Sanna.

L’Ossese, bloccata (1-1) ad Iglesias non coglie l’occasioni per effettuare il sorpasso in seconda posizione. Al 78’ rete di Bah. Due minuti dopo il pari dei minerari con Brailly. I bianconeri al secondo pareggio consecutivo (in precedenza non avevano mai pareggiato) sono a meno uno dal Monastir.

Vince (2-0) invece il Tempio contro il Ghilarza. Al 14’ autorete di Cossu ed al 75’ il raddoppio di Schinnea. Con i tre punti i galletti agganciano l’Ossese.

Ossigeno per la Ferrini Cagliari che nel campo di Viale Marconi piega (2-0) il Calangianus, quinta forza del torneo. Le marcature di Zedda e Podda su rigore. Esordio vincente per il tecnico Pierpaolo Mura. I blucerchiati raggiungono il Barisardo.

Molto bene il Villasimius di Nicola Manunza che con una rete per tempo supera (2-0) il Carbonia. I marcatori Arnaudo e Argiolas. I sarrabesi sono sesti con l’Iglesias.

Ritrova il successo (3-0) l’Alghero con il Li Punti. A segno Spanu, Scognamillo e Mereu.

Il Taloro batte (3-0) e scavalca in classifica il San Teodoro. Sul taccuino dei marcatori Littarru, Falchi e Fadda.

Rinviata per il maltempo Barisardo-Nuorese.

