Domenica con grandi match in Eccellenza e Promozione.

Eccellenza. In Eccellenza la Ferrini capolista e il Sant'Elena, vice, tentano la fuga, con l'altra grande favorita il Castiadas che ha perso proprio lo scontro diretto col Sant'Elena, mercoledì sconfitto in Coppa dai sarrabesi per 7-0. Il campionato però è altra cosa. Il Castiadas ha perso anche un punto in classifica per una penalizzazione legata ad un ricorso presentato due anni fa da un suo ex tesserato. Un momento difficile per la squadra di Virgilio Perra, ora lontanissima dalle posizioni di vertice. Sempre in Eccellenza, la Ferrini ha piegato il Li Punti per 2-1, il Taloro ha vinto sull'Idolo con lo stesso risultato, la Nuorese ha piegato per 1-0 il Monastir. Vittoria del Ghilarza sul Budoni (2-1) dell'Arbus, del Bosa e dell'Ossese (tutte per 1-0) contro Porto Rotondo, Asseminese, Guspini. Altra sconfitta della Villacidrese, piegata per 2-0 dall'Ilva.

Promozione. In Promozione volano in vetta alla classifica la Monteponi vittorioso per 1-0 a Narcao, la Macomerese che ha travolto per 3-0 l'Ozierese, nel girone B. Netto il successo (5-1) della Bittese sul Seulo. L'Arborea ha perso a sorpresa sul campo della Paulese (2-1). Nel girone C il Tempio costretto al pari dal Porto Cervo (0-0) è stato raggiunto in vetta dall'Usinese che ha piegato il Thiesi per 3-1. Bene anche il Calangianus che insegue a due punti dal tandem di testa. I galluresi si sono imposti er 2-0 a Stintino.

