Domenica 20 febbraio (ore 15) si completa la sesta giornata di ritorno di Eccellenza. A Elmas, la capolista Ferrini Cagliari affronta l’Asseminese, ultima della classe. I blucerchiati non dovrebbero avere problemi ad incassare l’intera posta. Più impegnativi sulla carta gli incontri di Ossese e Taloro, immediate inseguitrici. I bianconeri affrontano (a Torpé) il Budoni, lanciatissimo verso la zona playoff. Trasferta anche per il Taloro contro una Villacidrese vogliosa di riscatto dopo la pesante sconfitta di Olbia col Porto Rotondo. Il Monastir vuole riprendere la sua marcia: al Comunale arriva il Bosa. Il Sant’Elena è impegnato ad Arzana contro l’Idolo. All’Annunziata di Castiadas, delicato scontro salvezza tra la squadra di Carlo Deriu e il Porto Rotondo. A Sassari, Li Punti-Arbus.

Promozione. Domenica 20 febbraio va in scena (ore 15) la quarta giornata di ritorno. Nel girone A, la capolista Monteponi fa visita al Gonnosfanadiga. La Pro Sigma, terza forza, riceve la Fermassenti. A Orroli, l’Orrolese di Marco Marcialis affronta il Quartu 2000. Le altre: Atletico Narcao-La Palma e Villamassargia-Atletico Cagliari. Posticipata alle 15.30 Selargius-Cortoghiana (si gioca a Settimo San Pietro).

Nel girone B, testa coda Tharros-Seulo. Il Tortolì cerca riscatto a Bonorva. Trasferta anche per la Macomerese, attesa a Bitti dalla Bittese. Chiudono Buddusò-Tonara, Ozierese-Fonni, Paulese-Samugheo e Sadali-Arborea.

Nel girone C, allo stadio “Nino Manconi” il Tempio parte col favore del pronostico contro il fanalino di coda Valledoria. Riflettori puntati sul big match Usinese-Calangianus, prima e seconda della classe. In campo anche Lanteri-Porto Cervo, Luogosanto-Oschierese e Posada-Thiesi.

