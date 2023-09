Si gioca domenica la terza giornata del campionato di Eccellenza. In programma il derby del Sulcis fra il Carboonia e l'Iglesias, Villasimius-San Teodoro, Tempio-Tharros, Taloro-Barisardo, Sant'Elena-Li Punti, Ilva-Villacidrese, Ghilarza-Ossese, e Ferrini-Calangianus.

Tutte gare dal pronostico incerto. Attesa soprattutto per il derby delle miniere con le due squadre che puntano al risultato pieno. Una gara d'altri tempi Come Tempio-Tharros.

Ma c'è grande attesa anche a La Maddalena dove arriva una Villacicdrese che punta in alto e a Cagliari dove si affrontano Ferrini e Calangianus. Il campionato è appena iniziato ma guai a perdere troppo terreno. Recuperare in un campionato come questo non è facile. Le gare avranno inizio alle 16.

© Riproduzione riservata