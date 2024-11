La Nuorese si rafforza con l'acquisto di Pablo Sanchez. Centrocampista centrale di origine argentina, classe '98, Pablo Sanchez arriva dal Barisardo. In precedenza, in Sardegna ha giocato anche nell'Atletico Bono. Poi nella penisola con la maglia della Castiglionese. Un giocatore dai piedi buoni sul quale la Nuorese punta per migliorare la sua classifica nel campionato di Eccellenza. Il centrocampista è già a disposizione dell'allenatore Ivan Cirinà.

