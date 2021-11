Lorenzo Camba (Ferrini Cagliari) e Blas Tapparello (Ilvamaddalena) insidiano il primato di Mauricio Villa (Castiadas) nella classifica dei capocannonieri di Eccellenza. L’argentino ex Budoni è ancora in testa con dieci reti. Domenica scorsa non ha giocato contro il Ghilarza, causa infortunio. Si avvicina il fortissimo Camba che, grazie alla doppietta con la Villacidrese, sale a quota otto. Nato a Cagliari, il 21 gennaio 1999, Camba è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Ha poi indossato le maglie di Castiadas, Nuorese e Asseminese. «Forte di testa e in acrobazia», dice il direttore generale della Ferrini, Pietro Caddeo, «protegge bene la palla permettendo alla squadra di salire. Si completa molto bene con Gianluca Podda».

Un gradino sotto il bomber dei blucerchiati, con sette reti c’è l’argentino Tapparello, autore di una rete nella trasferta di Assemini. A quota sei Salazar dell’Arbus e Mattia Caddeo del Ghilarza.

La Classifica:

10 RETI: Villa (3 rig.) (Castiadas).

8 RETI: Camba (Ferrini).

7 RETI: Tapparello (Ilvamaddalena).

6 RETI: Salazar (3 rig.) (Arbus); M. Caddeo (Ghilarza).

5 RETI: Coquin (Bosa); Oggiano (Li Punti); Mossa (Monastir K.); Littarru (1 rig.) (Taloro Gavoi).

4 RETI: Mainardi (Arbus); Santoro (Castiadas); F. Argiolas, M. Argiolas (Ferrini); Mulas (Porto Rotondo); Caboni, Falciani (3 rig.) (Sant’Elena).

3 RETI: Boi (Ferrini); Fernandez (Guspini); Nieddu (1 rig.) (Idolo); Cacheiro (1 rig.) (Ilvamaddalena); Fangwa (Monastir); Ragatzu (Nuorese); Ruzzittu (Porto Rotondo); Mboup (Sant’Elena); Falchi (Taloro Gavoi).

2 RETI: Sylla (Arbus); Caddeo, N. Manca (1 rig.) (Asseminese); Montero, Spina (1 rig.), Usai (Budoni); Scioni, Tesfai (Castiadas); D’Agostino, Podda (2 rig.) (Ferrini); Atzei (Ghilarza); Bravo, Pedoni, Uccheddu (Guspini); Aiana (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti); Cocco, Vinci (Nuorese); Contini, Dettori (Ossese); C. Mura (Sant’Elena); Pusceddu (Taloro Gavoi); Figos, Piras (Villacidrese).

