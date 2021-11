Con la vittoria per 4-0 sul campi della Società Canottieri Casale Monferrato, il Tc Cagliari conquista matematicamente il primo posto nel girone 2 del campionato di Serie A2 di tennis femminile a squadre. Domenica, le cagliaritane chiuderanno la regular season a Foligno, contro il Tennis Training, poi disputeranno un doppio incontro di andata e ritorno (con il secondo match in casa) per la promozione in A1 contro la vincente tra la seconda del Girone 1 e la terza classificata del Girone 2.

La soddisfazione. “E' andata molto bene, siamo contenti”, esordisce capitan Martin Vassallo Arguello, “Non è stato facile fare le convocazioni, perché le ragazze arrivavano da diversi tornei e non sapevamo chi ce la faceva. Per fortuna, sabato mattina erano tutte a Casale. Dobbiamo ringraziare i nostri avversari perché, quando all'inizio della settimana abbiamo chiesto il posticipo di alcune ore ce lo hanno concesso, pur sapendo che eravamo in difficoltà”.

“E' venuta Despina Papamichail, che ha fatto un viaggio lunghissimo. Abbiamo conosciuto Georgia Craciun: per la prima volta avevamo bisogno ed è riuscita a venire e si è allenata con noi. Abbiamo un'altra giocatrice, sia per le prossime partite, sia per l'anno prossimo. E' una ragazza che gioca veramente bene”, prosegue l'ex pro argentino.

Lo spareggio. “Importante vedere Despina in doppio con Barbara Dessolis. E' stata la prima volta che hanno giocato assieme: è una delle possibilità che avremo per giocare nei playoff. Abbiamo due coppie ora: o questa, o Barbara con Nuria Brancaccio. Siamo contenti non solo per la vittoria, ma perché le nostre ragazze sono molto serie, molto responsabili, professionali ed educate in campo. Questo mi fa molto piacere”.

