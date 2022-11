Prestigioso risultato per Alice Alterio della scuola "Wudang Kung fu Institute" di Sinnai ai campionati europei di European Wushu Kung svoltisi ad Atene. La giovanissima atleta ha conquistato i due piazzamenti nelle categorie "Taolu di stile a mani nude" e "Taolu Routine con arma singola" (Gunshu). Classe 2005, Alice Alterio fa parte della scuola di Sinnai, seguita da Alessio Alterio e Dolores Fois e dal tecnico della nazionale italiana, maestro Giancarlo Manca.

La scuola, fondata nel 2019, nonostante i due anni di difficoltà dovuti alla pandemia, ha sempre continuato a lavorare per il benessere dei suoi allievi, senza tralasciare l’impegno sociale per la comunità che ospita la scuola.

Un plauso dal tecnico della nazionale per la giovane scuola federata "Fiwuk" e per la talentuosa atleta alla prima esperienza nella nazionale. Alice Alterio, già pronta per le prossime sfide, ha ringraziato anche "la famiglia per il costante supporto e il tecnico maestro Giancarlo Manca per la fiducia che le ha dimostrato”.

© Riproduzione riservata