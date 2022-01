Aprilia-Muravera si aggiunge al derby Latte Dolce-Arzachena fra i rinvii delle sarde alla ripresa della Serie D. Il Covid-19 continua a rallentare il campionato, che riparte questa domenica con la diciassettesima giornata a un mese dalle ultime partite, giocate il 22 dicembre prima della sospensione. Sarrabesi e smeraldini hanno ottenuto il posticipo a data da destinarsi delle rispettive sfide, con la richiesta che si può presentare quando ci sono più di tre positivi nel gruppo squadra. Per entrambe il ritorno in campo, col debutto nel 2022, dovrebbe slittare di una settimana in altrettanti derby in trasferta: Atletico Uri-Muravera e Lanusei-Arzachena. Sia la squadra di Loi sia quella di Nappi hanno da recuperare anche la gara esterna con la Vis Artena.

Programma ridotto. Il Girone G riprenderà domenica alle 14.30, al momento con sei partite su nove visto che è stata rinviata anche Giugliano-Cynthialbalonga. Tre riguardano le sarde: resta un solo derby, Atletico Uri-Torres, poi il debutto di Oberdan Biagioni come allenatore del Lanusei nella sfida interna col Cassino e la trasferta del Carbonia a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. I minerari, ultimi in classifica, recupereranno poi mercoledì (sempre alle 14.30) la prima delle due partite rinviate, quella in casa della Vis Artena. In contemporanea si giocherà anche Afragolese-Torres, unica gara in meno per i sassaresi che possono accorciare sul Giugliano capolista.

