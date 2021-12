Doppia vittoria per le formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 femminile di basket. Techfind San Salvatore e Cus Cagliari, infatti, sfruttano al meglio il turno casalingo nel quale erano impegnate.

Techfind San Salvatore. Terzo successo consecutivo per le ragazze allenate da Roberto Fioretto che superano la Azimut Wealth Savona con il risultato di 78-47. Una vittoria che lancia le giallo nere verso le zone nobili della classifica. Selargine che partono bene sin dai primi minuti, guidando il punteggio fino alla doppia cifra dell’intervallo (36-26). Al rientro dal riposo lungo il San Salvatore continua la sua progressione, ampliando il margine di vantaggio, chiudendo, di fatto, la partita ben prima della sirena finale. “La difesa è stata determinante – commenta coach Fioretto – le ragazze hanno rispettato a pieno il piano partita in questo senso. Offensivamente abbiamo avuto un inizio non perfetto, però man mano che la partita è andata avanti siamo riusciti a determinare gli uno contro uno e a scegliere i tiri più giusti”. Da segnalare, nella Techfind, le ottime prestazioni delle lunghe El Habbab (20 punti e 13 rimbalzi) e Cutrupi (15 punti e 10 rimbalzi).

Cus Cagliari. Dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale, torna alla vittoria la squadra allenata da Federico Xaxa, battendo la Nico Basket Ponte Buggianese per 60-44. È la quarta vittoria stagionale delle universitarie. In avvio partono meglio le ospiti, che chiudono avanti i primi 10’ (11-13). Secondo quarto equilibrato, fino al 22 pari; nel finale di frazione, però, il Cus aumenta l’intensità difensiva e chiude avanti sul 29-22 all’intervallo. Nel terzo quarto, le universitarie continuano a giocare con grande aggressività e l’ottima difesa messa in campo regala il 45-30 del 30’. L’ultima frazione è di controllo. “Vincere non era semplice – commenta coach Xaxa – perché arrivavamo da una gara molto dispendiosa come quella di mercoledì contro San Giovanni Valdarno. M è piaciuta la voglia di competere e anche la volontà di rispettare gli obiettivi stabiliti durante la settimana di allenamenti”. Migliore realizzatrice, nel Cus è Ljubenovic, con 16 punti.

