Doppia sconfitta, lo scorso weekend, per San Salvatore Selargius e Cus Cagliari, impegnate nel campionato nazionale di serie A/2 di basket femminile.

Le selargine. Per le selargine, il 50-43 incassato sul campo della Pallacanestro Firenze costa la prima sconfitta stagionale. Primo parziale che vede le ragazze allenate da Roberto Fioretto sotto 21-13 al 10’. Nel secondo quarto migliora la fase difensiva e il margine si riduce sul 28-23 al 20’. Al rientro dalla pausa lunga, le padrone di casa allungano sul +12 (36-24), prima di subire il recupero delle giallo-nere, con il 42-40 del 30’. Nell’ultimo parziale le fiorentine gestiscono il ritorno avversario, chiudono le maglie in difesa e portano a casa la vittoria. Nel San Salvatore top scorer El Habbab con 12 punti.

Le cagliaritane. Il Cus Cagliari esce sconfitto dal campo del Battipaglia (37-34). Punteggio basso, giocata punto a punto fino alla fine. Per le cagliaritane è la seconda sconfitta di misura dopo quella di sette giorni fa’ a Savona. Parte bene il quintetto allenato da Federico Xaxa che va sul +3 al 10’ (9-12). Nella seconda frazione, la formazione locale si riporta fino al 22 pari dell’intervallo. Nella terza frazione prosegue il lungo testa a testa, con Battipaglia che si porta avanti al 30’ (30-28). Ultima frazione equilibrata, le cagliaritane hanno anche l’ultimo possesso a disposizione, ma non riescono a sfruttarlo. Migliore realizzatrice per il Cus è Prosperi, con 12 punti.

Prossimo turno. Nel prossimo turno doppio impegno casalingo per le due sarde, entrambe sabato: alle 15.30 il Cus Cagliari ospita Umbertide, mentre alle 18 il San Salvatore attende la visita dell’Alma Patti.

© Riproduzione riservata