Era nell'aria da diversi giorni, ma il pagamento dei 2000 euro di pre-iscrizione avevano fatto sperare in meglio, invece nulla da fare: dopo circa mezzo secolo l'Atletico di Narcao non potrà partecipare al campionato di Prima Categoria in cui è retrocesso dalla Promozione al termine della scorsa stagione. E' stata la prima dolorosa decisione che ha dovuto assumere ieri il neo presidente Samuele Pinna, eletto al posto di Gianni Lai. "Purtroppo non potremmo fare né la Prima né la Seconda categoria, e cercheremo di fare in modo di stabilirci nella Terza categoria". La Federazione è stata tuttavia molto comprensiva e ha cercato di chiarire al club che comunque terrà conto della storia dell'Atletico di Narcao, sino a una decina di fa una delle big della Eccellenza regionale. "Per non perdere l'anzianità di iscrizione - conclude Pinna - comunque ci iscriveremo ad un campionato e poi lentamente ne riparleremo". Pinna, 48 anni, era già stato presidente circa cinque anni fa, periodo durante il quale l'Atletico era riuscito ad "allevare" calciatori molto promettenti.

