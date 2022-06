Ancora non si sono spenti i cori di festa dopo la salvezza raggiunta nel playout contro l'Insieme Formia, ma l'Atletico Uri pensa già al campionato di Serie D 2022/23. “Per quanto ci riguarda, il mister è straconfermato. E' un allenatore competente e una persona splendida. Noi non abbiamo mai avuto dubbi e diremmo le stesse cose anche se ieri fosse andata diversamente”, dichiara il presidente del sodalizio giallorosso Giampiero Pilo.

“Mister Paba non è mai stato in discussione (evento raro nel calcio) e il nostro rapporto di assoluta fiducia reciproca è stato fondamentale per superare insieme i momenti più difficili e per raggiungere il traguardo della salvezza”, conclude il presidente giallorosso.

