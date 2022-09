“Siamo cresciuti come organizzazione” ha detto il presidente Stefano Sardara in chiusura alla presentazione in piazza Moretti. La Dinamo si è ormai fatta in tre con la squadra femminile che disputerà il terzo campionato in A1 e quella di basket in carrozzina impegnata nella massima serie.

La serata presentata da Geppi Cucciari ha fatto conoscere tutti i protagonisti che vanno in campo e quelli che operano dietro le quinte.

Il Banco di Sardegna era quasi al completo. Assente giustificato Kaspar Treier che sta recuperando dall'infortunio al gomito destro rimediato durante un'amichevole con l'Estonia.

I tifosi sassaresi dovranno aspettare però ancora un mese per vedere in azione il Banco di Sardegna al PalaSerradimigni. In questo fine settimana sarà Cagliari a ospitare la Dinamo nel XII torneo organizzato dalla Fip regionale che vedrà i biancoblù di Bucchi impegnati sabato contro il Panathinaikos Atene alle 21, dopo la sfida tra Milano e Varese. Domenica le finali.

L'altro torneo in calendario è invece quello del 17 e 17 settembre in Francia, a Gravelines. Il 28 si aprirà la stagione con la semifinale di Supercoppa contro Tortona, nella Final Four di Brescia.

© Riproduzione riservata