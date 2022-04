La speranza è che la delusione per l’1-1 subito in rimonta dalla Vis Pesaro, un risultato che, a due giornate dalla fine del campionato di Serie C, interrompe il sogno playoff costringendo piuttosto a guardarsi le spalle, si trasformi per l’Olbia in rabbia.

Quella sana che potrebbe aiutare la squadra di Max Canzi a ipotecare la salvezza già giovedì sul campo della Fermana. “Dove ci attende una vera e propria battaglia”, avverte Luca La Rosa, intervenuto ieri sera nella sala stampa del “Nespoli” nel post partita con i marchigiani. “Ci siamo complicati parecchio la vita, il risultato ci stava girando a favore, ma abbiamo preso gol allo scadere com’è capitato altre volte: il rammarico è tanto, perché con una vittoria avremmo raggiunto l’obiettivo primario della salvezza e si sarebbe aperto uno scenario diverso”, ha spiegato il centrocampista olbiese.

“Prepariamo la partita di Fermo senza paura, consapevoli della nostra forza: non vedo altre strade se non quella di andare là a fare risultato contro un avversario abituato a lottare là sotto. Bisogna fare punti – ha aggiunto La Rosa – ma li dovevamo fare anche prima, così adesso c’è rimasto solo l’obiettivo della salvezza, che è comunque quello più importante”.

A quota 40, a +4 sui playout e a -4 dai playoff, un successo sulla Fermana nel turno pre pasquale potrebbe valere la conferma matematica della categoria. Ma l’Olbia dovrà inventarsi qualcosa, se è vero che nel girone di ritorno ha vinto solo 2 partite.

