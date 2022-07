Pre-campionato di nuovo lungo, significa anche più tornei e più partite. E così la squadra sassarese dopo il quadrangolare di Oristano del 3-4 settembre con le squadre europee (Cedevita Lubiana, Hapoel Tel Aviv e Monaco) ecco un altro torneo per prepararsi alla tredicesima stagione in serie A. Il 10 e 11 la Dinamo torna al pala Pirastu per il City of Cagliari. La XII edizione del quadrangolare organizzato dalla Fip regionale vedrà in campo i neo campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, il Varese (avversaria nella prima giornata di campionato) e un quarto club da definire.

Sarà l'occasione per testare un gruppo che comunque dovrebbe iniziare forte dato che ha cambiato solo tre giocatori su dodici e ripresenta in panchina il coach Piero Bucchi.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate almeno altre due amichevoli preparatorie al primo impegno dell'annata sportiva: il 28 settembre a Brescia contro Tortona nella semifinale della Supercoppa Italiana.

