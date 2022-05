Arrivano i primi verdetti dai campionati femminili di basket. In Serie B la Iannas Virtus Cagliari cade per la prima volta in stagione, mentre in Serie C regionale la New Basket Ploaghe ottiene la promozione con un percorso immacolato.

Serie B. Cade, e pesantemente, per la prima volta in stagione dopo 27 vittorie di fila, la Iannas Virtus Cagliari, nella gara di andata della semifinale playoff per la promozione in A2. Sul parquet della Futurosa Trieste, le ragazze cedono per 79-41. Ora ribaltare il -38 diventa un’impresa quasi impossibile, anche se nella pallacanestro, soprattutto in quella attuale, nulla è scontato. Partita già indirizzata all’intervallo (chiuso sul 45-18). Al rientro dal riposo lungo il margine continua ad aumentare (63-28 al 30’), fino al 79-41 finale. Tra le cagliaritane l’unica che raggiunge la doppia cifra è Niedzwiedzka, con 10 punti. Ora il ritorno, con la consapevolezza che l’impresa sarà davvero ardua, ma non impossibile.

Serie C. Chi compie il percorso netto è invece la New Basket Ploaghe che supera la Ferrini Quartu, a domicilio, in gara 2, per 47-70 e ottiene la promozione. Le ragazze allenate da Giangiorgio Cadoni, con la vittoria quartese, chiudono con 22 vittorie in altrettante gare: un successo da vere dominatrici. Tra le mura di casa la Ferrini ci ha provato: va sotto oltre la doppia cifra nel primo quarto (9-21), ma recupera prima dell’intervallo (24-30). La ripresa si riapre con le ploaghesi che sfruttano la loro maggiore freschezza anche grazie alle rotazioni più ampie (la Ferrini va a referto con sole 7 giocatrici), allungano sul 40-52 del 30’ e chiudono i conti nel finale. Migliori realizzatrici sono della New Basket, Santoru e Addis con 16 punti.

