Il portiere dell'Atletico Uri Domiziano Tirelli è stato premiato come “miglior giovane” a Roma dal "D Club", il voting per i tifosi ideato dal Dipartimento Interregionale della Lega nezionale dilettanti in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport.

A condurre l’evento Ivan Zazzaroni con ospiti il Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Serie D Luigi Barbiero insieme ai Consiglieri e al tecnico della Rappresentativa Serie D Giuliano Giannichedda.

Tirelli ha giocato alla grande nell'ultima stagione con l'Atletico Uri. Diversele società che se lo contendono in categorie superiori.

Ecco i vincitori dell’undicesima edizione: miglior portiere Davide Libertazzi (Fanfulla), miglior difensore Magnus Troest (Cavese), miglior centrocampista Daniele Crescenzo (Trastevere), miglior attaccante Matteo Di Piazza (Cavese), miglior giovane Domiziano Tirelli (Atletico Uri), miglior allenatore Raffaele Di Napoli (Cavese).

Oltre ai protagonisti dell’ultima stagione, saranno assegnati dei premi speciali all’ex allenatore di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio Maurizio Sarri, all’esterno della Fiorentina Michael Kayode, al presidente della Vibonese Giuseppe Caffo e all’allenatore dell’Union Clodiense Antonio Andreucci.

