Quattro reti in centottanta minuti. E’ Domenico Saba il re dei bomber nel campionato di Promozione. Saba, originario di Sassari, classe 1991, indossa la maglia dell’Usinese (girone C). In passato ha giocato con Sorso, Thiesi e Ossese. Nel girone A, in testa alla classifica dei capocannonieri ci sono Marco Boi del Villasimius e Francesco Pinna (Gonnosfanadiga). «Marco sta facendo bene», dice il tecnico del Villasimius, Antonio Prastaro, «come tutta la squadra. E’ il nostro finalizzatore insieme a Fabrizio Frau che ha realizzato due reti».

Nel girone C, sono cinque i giocatori in testa con due reti. Due di questi giocano nella Macomerese: sono Foddai e Fois. Non poteva mancare Atzeni dell’Arborea. Completano: Sebastiano Canu (Buddusò) e Secci (Seulo). “Tutti giocatori di qualità”, dice l’allenatore del Seulo, Roberto Porru. “E’ una classifica maturata dopo appena due giornate. Ci sono anche altri attaccanti che si potranno inserire”.

PROMOZIONE A

3 RETI: Pinna (1 rigore) (Gonnosfanadiga); Boi (Villasimius).

2 RETI: Sanyang (Atl. Cagliari); Porcu (Atl. Narcao); Muscas (Cortoghiana); Perra (1 rig.) (La Palma); Contu, Milia (2 rig.) (Villamassargia); Frau (Villasimius).

1 RETE: Asunis, Lonis, Porru (Andromeda); Ammorati (1 rig.), Suella (Atl. Cagliari); Congiu, Manca (1 rig.), Pinna (Atl. Narcao); Iesu, Loddo, Marteddu (Cortoghiana); Cosa (Fermassenti); Canargiu, Ibba, Perra (Gonnosfanadiga); Fois (La Palma); Bratzu, Ezeadi, Fanni (1 rig.) (Monteponi); Placentino, M. Podda (Orrolese); Ligas, Siddu, Tronu (Pro Sigma); De Vita, Piras (Selargius); Orgiana (Villamassargia); Sanna, Tesio (Villasimius).

PROMOZIONE B

2 RETI: Atzeni (Arborea); S. Canu (Buddusò); Foddai, Fois (Macomerese); Secci (Seulo).

1 RETE: Capraro (Arborea); G. Calvisi (Bittese); Deriu (1 rig.), El Quali (Bonorva); Mascia, M. Pittirra, S. Pittirra (Budduso); Ruiu (1 rig.) (Fonni); Mar. Mura, Nachet (Macomerese); Ladu (Ozierese); Cacciuto (Paulese); Ferraro (1 rig.), L. Pastorino, T. Pilia (Sadali); Corongiu, Sardu (Samugheo); Laconi (1 rig.), Ojeda (Seulo); Branicki (Tharros); T. Boi, E. Pili (Tonara); Moio, Pendin, A. Serra, Timpanaro (Tortolì).

PROMOZIONE C

4 RETI: Saba (Usinese).

2 RETI: Spano (Luogosanto); D. Budroni (Oschirese); Aloia (1 rig.) (Siniscola).

1 RETE: Cissè, Melis, Milia (Calangianus); Pintus, Sotgiu (Lanteri); Farina (1 rig.), Gareddu (1 rig.), Nali (Porto Torres); Mattera, Zela (Posada); Serra (1 rig.), Spano (Stintino);Tiddia, Uleri, Valenti (1 rig.) (Tempio); Solinas (Thiesi); Pazzola, Pulina (1 rig.), Daga, Nemore, Perino (Usinese).

